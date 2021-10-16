شكرا لقرائتكم خبر عن بدء احتفالية افتتاح مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة بحضور الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، فعاليات افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة، من منطقة السادس من أكتوبر، وتم تلاوة آيات من القرآن الكريم فى بداية الاحتفالية.

أعادت الدولة رسم وصياغة الخارطة العمرانية القومية، بما يتناسب مع مساحة مصر وحضارتها وخصوصية موقعها، وذلك وفق استراتيجية شاملة للتنمية العمرانية تشمل تأسيس وتشييد مجتمعات ومدن جديدة على الطراز الحضاري والمعماري الحديث، إلى جانب تطوير المناطق السكنية القائمة بالفعل على أسس تخطيطية و إنشائية سليمة تتناسب مع التغيرات المكانية والزمانية، فضلاً عن القضاء على ظاهرة البناء العشوائي، والمناطق غير الآمنة، واستعادة الشكل الحضاري للشوارع والمباني المصرية.