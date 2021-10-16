شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يصل مقر افتتاح مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر احتفالية افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة، من منطقة السادس من أكتوبر.

وأعادت الدولة المصرية تحت حكم الرئيس السيسي، رسم وصياغة الخارطة العمرانية القومية، بما يتناسب مع مساحة مصر وحضارتها وخصوصية موقعها، وذلك وفق استراتيجية شاملة للتنمية العمرانية تشمل تأسيس وتشييد مجتمعات ومدن جديدة على الطراز الحضاري والمعماري الحديث، إلى جانب تطوير المناطق السكنية القائمة بالفعل على أسس تخطيطية و إنشائية سليمة تتناسب مع التغيرات المكانية والزمانية، فضلاً عن القضاء على ظاهرة البناء العشوائي والمناطق غير الآمنة، واستعادة الشكل الحضاري للشوارع والمباني المصرية.