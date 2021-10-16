شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب التمثيل العمالى بالرياض: السعودية تخفف من الإجراءات الاحترازية لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت وزارة القوى العاملة، تقريرًا عاجلا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وقال الملحق العمالى كريم أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، إن هذه الإجراءات شملت أن يتم تخفيف الإجراءات الاحترازية للحاصلين على جرعتى لقاح كورونا، وذلك بالسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية فى المسجد الحرام مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة فى جميع الأوقات فى أروقة المسجد كافة، والاستمرار فى استخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد العمرة والصلاة.

كما يسمح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية فى المسجد النبوى مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة فى جميع الأوقات فى أروقة المسجد كافة واستخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد الصلاة وزيارة الروضة الشريفة.

كما تضمنت الإجراءات إلغاء التباعد والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية فى التجمعات والأماكن العامة ووسائل المواصلات والمطاعم وصالات السينما ونحوها، فضلا عن السماح بإقامة وحضور المناسبات فى قاعات الأفراح وغيرها دون تقييد للعدد مع أهمية التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ونصت التعليمات فى هذا الخصوص على أنه يشترط التحصين بجرعتين لدخول المواقع والأنشطة كافة المشار إليها، ويستثنى من ذلك غير المشمولين والمستثنين بحسب ما يظهر فى تطبيق توكلنا، مع الالتزام من الجميع بالإجراءات الاحترازية المطبقة، بما فى لبس الكمامة، مع الاستمرار فى تطبيق التباعد وارتداء الكمامات فى المواقع التى لا يمكن التحقق فيها من الحال الصحية لمرتاديها من خلال تطبيق توكلنا.