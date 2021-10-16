شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: تصدير 2000 ميجا وات لقبرص بعد استكمال عقود الربط الكهربائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن توقيع أول مذكرة تفاهم حكومية مع قبرص وأخرى مع اليونان تأتى فى إطار التحضيرات اللازمة لتوقيع العقود النهائية الخاصة بمشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه يجرى حاليا الإجراءات النهائية لمراجعة الدراسات الخاصة بمشروع الربط الكهربائى مع قبرص واليونان، تمهيدا للبدء فى تنفيذ المشروع بقدرة 2000 ميجا وات، ومن الممكن أن تصل إلى 3000 ميجا وات، موضحة أن الربط مع قبرص يتيح لمصر إمكانية الربط مع دول أوروبا بالكامل بعد أن يتم الربط مع كريت ثم اليونان.

وأوضح شاكر أن الربط الكهربائي مع قبرص لتصدير الكهرباء قدرته 2000 ميجا وات وفقا لما تحدده الدراسات الخاصة بالمشروع سيتم تشغيله على مرحلتين بقدرة الف ميجا وات لكل مرحلة، وسيكون عبارة عن خط مرور يسمح لأى دولة أخرى أن تستخدمه مقابل سداد رسوم مرور الطاقة لمصر بالعملة الصعبة.