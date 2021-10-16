وزير الري: ستارة مياه "١٢٠ كم" لتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية بشرق وغرب الدلتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا اليوم السبت، مع الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس السيد شلبي رئيس مصلحة الري وعدد من قيادات الوزارة؛ لاستعراض موقف مشروعات التأقلم مع التغيرات المناخية، ومشروع تنمية جنوب الوادي ومشروع تنمية شمال سيناء ومشروع محطة الحمام والمسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا.

واستعرض عبد العاطي الموقف التنفيذي لمشروع تنمية جنوب الوادي؛ حيث تم الانتهاء من أعمال النسف والحفر للعوائق الحجرية بفرع ٤ من كيلو ١ حتى كيلو ١٠، بإجمالي كميات نحو ٨ ملايين متر مكعب، والانتهاء من تصميم جميع الأعمال الصناعية على فرع ٤ وفرع ٤' وامتداد فرع ١ (أفمام- مآخذ- هدارات- كباري- قناطر) ، وجار تنفيذ أعمال الحفر لفرع ٤ وامتداد فرع واحد والمنطقة k ، ومنشآت صناعية (كبارٍ- أفمام- قناطر- طرق أسفلتية) علي فرع ٤ .

وصرح وزير الري بأنه تم تنفيذ ويجري تنفيذ العديد من مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي؛ بهدف معالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي، مثل مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بعد مُعالجتها بشرق الدلتا، ومشروع سحارة المحسمة، ومشروع الاستفادة من مياه المصارف الواقعة بغرب الدلتا؛ حيث يبلغ إجمالي المياه التي تتم معالجتها نحو ١٥ مليون م٣/يوم.

وأضاف عبد العاطي أن هذه المشروعات تسهم في منع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتحسين البيئة بشرق وغرب الدلتا، مشيرًا إلى أن المسارين الناقلين للمياه فى مشروعي بحر البقر والحمام يشكلان ستارة مياه لتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية بشرق وغرب الدلتا بأطوال نحو ١٢٠ كم.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا إلى محطة المعالجة الجاري إنشاؤها بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب في اليوم، لزراعة مساحات جديدة من الأراضي في جنوب محور الضبعة؛ حيث يجري حاليًّا تنفيذ أعمال إنشاء عدد (١٢) محطة رفع وأعمال مواسير بطول ٢٠ كيلومترًا بأقطار (٢.٢٠- ٣) متر، وأعمال حفر وردم وتبطين بالخرسانة بطول ٩٢ كيلومترًا، والعديد من الأعمال الصناعية مثل الكباري والسحارت والبدالات.

وناقش الاجتماع موقف الأراضي المخطط زراعتها بشمال ووسط سيناء اعتمادًا على المياه المنتجة من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بمناطق (جنوب الشوحط- جنوب جنوب القنطرة- شرق البحيرات وجفجافة)، بإجمالي زمام ٢٧٠ ألف فدان من ضمن مساحة ٤٥٦ ألف فدان مقرر زراعتها بمشروع تنمية شمال سيناء، من خلال عدد (٢) مسار ناقل للمياه، حيث يجري العمل حاليًّا في أعمال الحفر لعدد (٢) محطة رفع رقمي ١، ٢ بالمسار الأول، وتم نهو الأعمال المساحية في نحو ١٨ كيلومترًا من المسار، وتركيب مواسير خرسانية سابقة الاجهاد لمسافة ٣ كيلومترات، ومواسير حديد لمسافة ٥٠٠ متر، ونهو أعمال حفر ٩ كيلومترات من المسار الأول.

جدير بالذكر أن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر مسجلة في موسوعة "جينيس" باعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم بتصرف ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم ، وهي تضم عدد (٤) وحدات بتصرف ١.٤٠ مليون م٣/ يوم/ وحدة ، وتشتمل مكونات مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر، بخلاف محطة المعالجة، تنفيذ أعمال ترابية وصناعية لتحويل مسار مصرف بحر البقر؛ حيث يشمل توسيع وتعميق مصرف أم الريش بطول ٥.٨٠٠ كيلومتر، وإنشاء عدد (٣) قناطر؛ منها قنطرة حجز على مصرف بحر البقر، وقنطرة فم على المسار الجديد لمصرف بحر البقر، وقنطرة موازنة على مصرف أم الريش، بالإضافة إلى إنشاء محطتي رفع على المسار الجديد لمصرف بحر البقر؛ هما (محطة بحر البقر الرئيسية- محطة شادر عزام) ، وإنشاء عدد (٧) كبارٍ، وعدد (٦) سحارات، وعدد (٢) بربخ خرسانة مسلحة، ومفيض طوارئ، وعدد (٣٦) من الأعمال التكميلية (بدالات- مصبات مصارف خصوصية- مصبات مصارف فرعية- بوابات- مفيضات نهايات ترع.. إلخ).