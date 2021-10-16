بوعي.. السيسي: أنا عايز الناس تتكلم ويبقى فيه حرية رأي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، إلى مدينة السادس من أكتوبر صباح اليوم السبت لافتتاح مجموعة من مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة.

وقال السيسي في كلمته: اللي بيتعمل بيتعمل من أموال مصر، من بلدنا، لكن من فضلكم انتبهوا، مصر مساحتها كصحراء أكثر من 90 % من أرضها، وبتروحوا تبنوا على الأرض اللي هتبقى مصدر رزق لينا، القضية دي قضيتنا كلنا، أنا جاي على الدائري، حجم المباني هائل، وكله غير مخطط صحي، قولوا أي سبب، لكن لازم نتوقف عند ده، مش هنقدر نعالج غير بيكم، بفهم المصريين، هتقولي أنا عايز أبني جنب كذا، وغيرك هيقول، هتلاقي الأرض اللي بنزرعها بتروح مننا.

وأوضح السيسي في كلمته: بالنسبة للأماكن اللي تعرضت لسيول في قرى الصف، هل الإعلام اتكلم عن تقصير الحكومة، ولا اتكلم بوعي؟ أظن اتكلم على تقصير الحكومة.

وأضاف السيسي: أنا عايز الناس تتكلم ويبقى فيه تعبير عن الرأي، بس تبقى فاهمة، يا ترى اللي فات، عيب دولة؟ ولا عيب مواطنين، ولا عيب إحنا الاتنين، بالمناسبة في كل التعديات عيب مين؟ يقولك المحليات مش قادرة، عشان السبق كبير، بكرر كلامي عشان أسجل مواقف على نفسي وعلى الحكومة وعليكم، القضية مش قضية حد بعينه ولوحده، دي قضية دولة، بقول كلامي للمفكرين والمثقفين والإعلاميين، بقول للدكاترة اللي بتدرس علوم الاجتماع، تقريبا نص مساحة مصر معمولة كده، بقول كده للوعي.