بث مباشر.. السيسي يفتتح مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة بـ 6 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مجموعة من مشروعات الإسكان بديل المناطق غير الآمنة بمدينة 6 أكتوبر.

ووصل الرئيس السيسي، قبل قليل، إلى مدينة السادس من أكتوبر لافتتاح مجموعة من مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة.

كان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من كبار رجال الدولة والقوات المسلحة.

ويمكن متابعة البث المباشر لوقائع الافتتاحات من خلال الرابط التالي: