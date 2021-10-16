​ارتفاع أسعار البيض| شعبة الدواجن: المنتجون السبب.. والزراعة تتهم الوسطاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

انتقد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة القاهرة للدواجن، ارتفاع أسعار البيض لمستويات غير مسبوقة تخطت الـ15 جنيهًا كاملة في الكرتونة، وسط إجراءات محدودة من الجهات المسؤولة عن توفير السلع الغذائية أو مراقبة أسعارها.

واستقرت أسعار البيض الجمعة، في السوق عند 42 و44 جنيهًا للكرتونة في المزرعة، إذ يصل للمستهلك ليتخطى سعر الـ55 جنيهًا إلى 60 جنيهًا أحيانًا.

وأضاف السيد في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن السبب الرئيسي لرفع السعر هم المنتجون أنفسهم، لافتًا إلى أنهم يحاولون تعويض الدورات السابقة التي تعرضو فيها لخسائر.

وأشار إلى أن الأزمة ليس في توافر البيض من عدمه، لأن الإنتاج موجود بالفعل، مضيفًا أن الأزمة تتمثل في عدم تحديد هامش ربح مناسب للمربي يضمن استمراره في العمل، وتحديد سقف تسعيري للحفاظ على حقوق المستهلك.

وعلى الجانب الآخر قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن الوزارة تتواصل مع اتحاد منتجي الدواجن للوقوف على الأسباب الحقيقية لغلاء الأسعار وموعد انخفاضها، موضحًا أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قابل رئيس الاتحاد وأعضائه لحل المشكلة.

وأضاف سليمان في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بالإضافة إلى الوسطاء هم أحد أهم هذه أسباب قفزة الأسعار، لافتًا إلى أن الوزارة مهمتها توفير منتج آمن وهو ما يتحقق.

ولفت رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إلى أن متوسط نصيب الفرد من الإنتاج الداجني حوالي 14 كيلو في العام، مؤكدًا أنها أحد المصادر البديلة التي يلجأ إليها المواطنون في حالة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويًا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيًا بنحو 97%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، وزاد إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًا.