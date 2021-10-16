شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: كل من تخطى عاما على تلقى لقاح كورونا سيحصل على جرعة ثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن كل من تخطى عاما على تلقيه لقاح كورونا سيتم إعطاؤه جرعة كورونا من أى لقاح وليس شرطا من اللقاح التى تلقاه الفترة الأولى، خلال الفترة المقبلة، وسيتم ترتيب الأمور اللوجستية خلال الفترة المقبلة لذلك.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن لقاحات كورونا متوفرة في مصر بالكميات المطلوبة، وهناك خطة للتوسع في مراكز اللقاحات بالجمهورية، مضيفا أن الجرعة الثالثة لمن تم تطعيمهم مهمة لتنشيط الجهاز المناعى للجسم لمواصلة القدرة على مواجهة الفيروس.

وتابع: "أعراض الموجة الرابعة تختلف عن الموجات السابقة، ومنها ارتفاع درجة الحرارة أكثر من يومين، وكحة بها إفرازات، وصداع مستمر".

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.