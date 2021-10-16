إحباط تهريب 280 ساعة يد مع راكب قادم من الإمارات في المطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من الساعات وقطع غيار خاصة بأعمال البترول، أخفاها راكب مصري داخل حقائبه فور وصوله من الإمارات، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، استوقف تامر عبدالله مأمور الجمرك أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالآشعة بواسطة يوسف منشاوي مأمور الجمرك، تلاحظ له وجود عبوات تكرارية متماثلة بكميات كبيرة، قام أحمد البسيوني مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف عماد حسين مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، ما أسفر عن وجود 280 ساعة يد، و116 قطعة غيار خاصة بأعمال البترول.

أمر رأفت عازر مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

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