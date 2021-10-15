الشرطة تتبع لغز سقوط فتاة من علو بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

محادثة عابرة عبر أحد تطبيقات السوشيال ميديا بين طالبين جامعيين كانت بداية النهاية لفتاة في مقبتل العمر.

منذ أشهر قليلة تعرفت فتاة على طالب جامعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. توطدت العلاقة بين الطالبين الجامعيين حتى أوهمها الأخير بأنه بصدد التقدم لخطبتها فور تخرجه.

ذات مرة طلب "أحمد" منها إرسال صورتها له. ترددت الفتاة في البداية لكن مع إصراره أرسلت له صورة عادية لم تدر بأن الشاب العشريني قد يهددها بها.

ذات ليلة طلب الشاب من الفتاة أن ترسل له صورة أخرى لتجيبه بالرفض القاطع "لا طبعا مش هينفع". ألح في طلبه "دي حاجة عادية" فما كان منها إلا مماطلته بحثا عن مخرج "الموبايل مش بيكون معايا بالليل".

في تلك اللحظة هدد "أحمد" الفتاة بحدة غير مسبوقة بأنه سيرسل صورتها لأسرتها حال عدم امتثالها لطلبه. حينها استنجدت الفتاة بصديقتها المقربة. روت لها ما دار بينها وبين الشاب مؤكدة لها "مش عارفة اعمل ايه؟".

انتهت المحادثة بين الصديقتين قبل شروق شمس اليوم التالي لتستيقظ صديقة الفتاة على وفاتها؛ إثر سقوطها من علو في ظروف غامضة بالجيزة.

حضرت قوة أمنية إلى محل البلاغ. جرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف مصلحة الطب الشرعي انتظارا لتصريح الدفن من النيابة العامة.