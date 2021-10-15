مكافحة المخدرات تسقط "ديلر" المعصرة بـ 5 كيلو حشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة)؛ حال تواجده بالشقة محل سكنه.

تمكن اللواء وائل نصار مدير إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة من ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة حال تواجده بالشقة محل سكنه وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 5 كيلو جرام، سلاح نارى "بندقية خرطوش "، عدد من الطلقات النارية، مبلغ مالى، هاتف محمول.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه ، والسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى.

تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.