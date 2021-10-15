إحباط ترويج 43 طن سلع غذائية في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة، بحوزته (20 طن "عسل أسود") معبأة داخل صفائح مدون عليها علامات وهمية غير مسلجة – 5,2 طن مخللات) معبأة داخل عبوات بدون بيانات "مجهولة المصدر" وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت الحملات (مالك مصنع لتعبئة وإنتاج المخللات بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية، بحوزته (18,5 طن "ملح طعام -مخللات") منتج نهائي ومستلزمات إنتاج معبأ داخل شكائر وبراميل "مجهولة المصدر" بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.