مجلس القبائل العربية يكرم نقيب الأشراف تقديرا لدوره الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

كرم مجلس القبائل والعائلات المصرية، الجمعة، محمود الشريف نقيب الأشراف، خلال المؤتمر الذي عقد اليوم بدار المدرعات، بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر.

وسلم الشيخ كامل مطر رئيس مجلس إدارة القبائل والعائلات المصرية، درع المجلس لمحمود الشريف نقيب الأشراف، تقديرًا لدوره الوطني.

ومن جانبه وجه السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة والشعب المصري، بمناسبة المولد النبوي الشريف، والذكرى ال٤٨ لانتصارات أكتوبر.

وأشاد نقيب الأشراف، خلال كلمته في الحفل، بدور القبائل العربية في دعم دور الشرطة المصرية والقوات المسلحة في حروبها ضد الإرهاب والخارجين عن القانون والأعراف والتقاليد.

ووجه نقيب الأشراف، تحية إلى أرواح الشهداء، الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن.

وقال نقيب الأشراف، إن المشروعات القومية والمبادرات التي يطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لم تحدث في العصر الحديث، وتهدف إلى بناء الإنسان وترسخ لقيم التكافل والتراحم، وتحث على تزكية النفس، وتهدف إلى تحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا على مستوى الدولة.

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