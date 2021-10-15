الزارعة: 3 باحثين بمعهد تكنولوجيا الأغذية يحصدون 3 جوائز في مسابقة "الجمعية العلمية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلن الدكتور هشام عرفات مدير معهد تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حصول 3 باحثين من المعهد على جوائز من الجمعية العلمية الغذائية.

وتأتي هذه المسابقة في إطار إلقاء الضوء على أهمية دور البحث العلمي التطبيقي وربطه بالتصنيع الغذائي من خلال تحفيز وتشجيع الباحثين وتعظيم الاستفادة من مخرجاتهم البحثية.

حيث حصد الدكتور أحمد محمد أبو خشبة على جائزة المركز الأول لأفضل رسالة دكتوراة حيث حملت الرسالة عنوان "طرق الاستخلاص وتأثيرها على الناتج وجودة بعض الزيوت النباتية وحمايتها باستخدام تقنية الكبسلة".

في حين حصد الدكتور أسامة محمد مبروك جائزة المركز الثاني لأفضل رسالة دكتوراة حملت عنوان "تطوير أغلفة قابلة للأكل نشطة من مصادر طبيعية لإطالة فترة صلاحية بعض الفاكهة الطازجة المجهزة".

وأخيرًا حصد تامر شعبان باحث مساعد بالمعهد جائزة أفضل رسالة ماجستير، حملت عنوان "دراسات على دهن اللبن الجاموسي المحور".

وفي هذا الإطار تقدم مدير المعهد بالتهنئة الباحثين، وأكد أهمية دور المخرجات البحثية التطبيقية وتعظيم الاستفادة منها في تطوير قطاع التصنيع الغذائي من أجل ضمان توفير غذاء آمن ومغذي للجميع، وأيضًا أهمية ربط البحث العلمي بالصناعة والتي لها أثر إيجابي مباشر على المستهلك.

​