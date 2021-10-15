القوى العاملة: تعيين 700 شاب والتفتيش على 195 منشأة في جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء قامت بتعيين 698 شابا منهم اثنان من ذوي الهمم من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين بلغ عددهم خلال الشهر 1401 شاب.

وأوضح مدير المديرية أشرف علم الدين - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال سبتمبر الماضي، وفقا لبيان الوزارة اليوم الجمعة - أنه تم صرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها لرعايتهم اجتماعيا وصحيا منها 24 ألف جنيه لـ12 عاملا منح مولود جديد، و5 منح زواج بمبلغ 15000 جنيه، وصرف مبلغ 5000 جنيه لعامل لعمل عملية جراحية صغرى، فضلا عن تسجيل 67 عاملا جديدا على المنظومة.

وأضاف أنه بمجال تراخيص عمل الأجانب تم إصدار وتجديد 14 ترخيص عمل أجانب من جنسيات مختلفة يعملون بنطاق المحافظة، مشيرا إلى أنه بمجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 195 منشأة من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات، كما تم تلقي 63 شكوى عمالية وتم تسوية 21 شكوى منها، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ20 شكوى و19 شكوى مازالت تحت البحث.

وأشار إلى أنه بمجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 31 منشأة، وإعادة التفتيش على 62 منشأة وأسفر عن تحرير 16 محضرا للسلامة والصحة المهنية لمنشآت مخالفة، وعقد 3 ندوات للتوعية وإجراء 75 قياسا وبحث شكوتين، منوها بأن المديرية قامت بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ800 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.