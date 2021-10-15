مركز "الهجرة للحوار" ينظم لقاء مع شباب الدارسين في أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

نظم خالد محمد، طالب الطب وممثل مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج "ميدسي" بأوكرانيا، لقاء افتراضي عبر تقنية فيديوكونفرانس، بحضور 52 من الشباب المصريين الدارسين المقيمين بدولة أوكرانيا.

تناول اللقاء استعراض لجهود مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج ودوره والخدمات التي يقدمها للشباب وكيفية التسجيل على الموقع الخاص بالمركز، حيث إن مركز وزارة الهجرة هو أول منصة حوارية للشباب الدارسين بالخارج تهدف لفتح قنوات التواصل بين الشباب والدولة والعكس وأيضًا ربط الشباب المصريين ببعضهم البعض في الخارج، ويعمل طبقًا لاحتياجات الطلاب الدراسين في الخارج بهدف دعم الشباب، وفي هذا الصدد، أكد "خالد محمد" ممثل ميدسي بأوكرانيا، أن الجميع مرحب باستفساراته ومقترحاته عبر التواصل مع وزارة الهجرة وأنه بات صوتهم مسموع.

وأضاف ممثل ميدسي بأوكرانيا أنه من المهم أن يكون لدينا جميعا الوعي الكافي، سواء الطلاب الدارسين بالفعل في أوكرانيا لأنهم أول من يلجأ اليه إلطلاب الراغبين بالدراسة في أوكرانيا للحصول على المعلومة، فيجب أن نمدهم بالمعلومات الصحيحة حتى يتمكنوا من الرد بشكل دقيق على أي استفسارات ويكون لكم دور هام في التوعية، وأيضا من الضروري أن تتوافر جميع المعلومات عن الدراسة والأسعار والقوانين للطلاب الراغبين بالدراسة في أوكرانيا قبل قدومهم للدراسة، حتى تكون خطواتهم قانونية طبقا للشروط وحتى لا يتعرضون إلى النصب وأيضا يكونون على تواصل مع مركز وزارة الهجرة الذي يمدهم بكل الدعم الذي يحتاجوه في كل خطواتهم وربطهم مع الشباب المصريين في أوكرانيا وتوصيل صوتهم إلى الدولة.

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