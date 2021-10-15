رئيس جهاز "بدر" يعلن تشغيل أول سيارة خدمات بريدية لخدمة السكان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بدء تشغيل أول سيارة خدمات بريدية متكاملة لتقديم كافة الخدمات لسكان المدينة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة التنسيق مع الجهات المختلقة للتيسير على سكان المدن الجديدة، وزيادة عوامل الجذب لها، وتوفير الخدمات المختلفة، حيث تم توفير السيارة في إطار التعاون المثمر والبناء بين جهاز مدينة بدر ومجلس الأمناء، والهيئة العامة للبريد المصرى.

وأضاف المهندس عمار مندور، أن السيارة تقدم خدمات (الحوالات البريدية، وسداد مخالفات المرور، وحوالات المدارس، وطوابع البريد، وسحب وايداع من الحسابات ماكينة ATM)، لافتًا إلى أن السيارة تعمل من يوم الأحد إلى يوم الخميس كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة الثانية ظهرًا.

وأوضح مندور، أنه تم وصول وتشغيل سيارة الخدمات البريدية بمنطقة الإسكان الاجتماعي في الحي الخامس أمام سنتر الياسمين 1، بعد استبدال السيارة السابقة محدودة الخدمات بسيارة بريد تقدم جميع الخدمات البريدية.