"الإفتاء" عن عمليات ربط المبايض: حلال بشروط

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشرت دار الإفتاء المصرية على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الجمعة، فتوى حول حكم الشرع في ربط المبايض.

وقالت دار الإفتاء: "عمليةُ ربط العضو التناسلي للمرأة إذا كان يترتب عليها عدم الصلاحية للإنجاب مرة أخرى فهي حرامٌ شرعًا؛ لأنه قطع للنسل المأمور بالمحافظة عليه والذي هو أحد الضرورات الخمس التي جاءت بها كل الشرائع".

وأضاف البيان: "أمَّا إذا وُجِدَتْ ضرورة لربط العضو التناسلي للمرأة كأن يخشى على حياتها من الهلاك إذا ما تَمَّ الحَمْل مستقبلًا أو كان هنالك مرض وراثي يُخشى من انتقاله للجنين؛ فيجوز إجراء عملية الربط في هذه الحالة، والذي يحكم بذلك هو الطبيب الثقة المختص".

وتابع: اتفق العلماء على أنَّه يحرم على الإنسان أن يأخذ ما يقطع نسله مطلقًا، وعلى جواز أخذ بعض الأدوية لتأخير الحمل إذا كان هناك عذر كتربية الأولاد ونحو ذلك.. والله سبحانه وتعالى أعلم.