السيسي يستمع لشرح مهندسة بشأن أعمال تطوير الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، أعمال تطوير الطرق والمحاور الجديدة بالقاهرة الكبرى التي تربط منطقه شرق القاهره من محور الشهيد، ومحور جيهان السادات، و محور الميثاق، و محور شنزو آبي المؤدي الى مدينة القاهرة الجديدة ومنها إلى العاصمه الإدارية والمدن الجديدة.

واستمع الرئيس، لشرح تفصيلي من مهندسة قائمة على أعمال إنشاء خطوط الانحدار الرئيسية لتطوير منظومة الصرف الصحي في القاهرة الجديدة، والتي تتم بالتزامن مع إنشاء الطرق والمحاور الجديدة، لنقل مياه الصرف الصحي بطريقة الانحدار بالخطوط الرئيسية إلى محطة المعالجة بالجبل الاصفر بمسارها بطريق السويس.