بالفيديو.. شاهد المساكن الحضارية البديلة لأهالي منطقة سن العجوز غير الآمنة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، فيديو يوضح الفارق الهائل بين المساكن التي كان يسكن بها أهالي منطقة "سن العجوز" غير الآمنة بحي الهرم وبين المساكن البديلة لهم بمشروع الإسكان الاجتماعي ذو الطابع الحضاري الحديث بمدينة حدائق أكتوبر.

يأتي ذلك استكمالًا لما بدأته القيادة السياسية بالاهتمام بتطوير العشوائيات وتسكين مواطني المناطق غير الآمنة بوحدات حضارية لتوفير البيئة التي تليق بالمواطن المصري في كافة المحافظات لإتاحة بيئة صحية آمنة

وفي إطار توجهات الدولة نحو الانتهاء بكافة المناطق غير الآمنة وتوفير سكن حضاري لقاطنيها وفي ضوء ما انتهى إليه توصيف صندوق تطوير المناطق العشوائية لمنطقة سن العجوز وإدراجها ضمن المناطق غير الآمنة والتي لها أولوية عاجلة لنقل مواطنيها وتوفير مساكن حضارية بديلة لهم بناء علي تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الشأن.