شكرا لقرائتكم خبر عن البريد: مليون و250 ألف مواطن يزورون مكاتبنا يوميا.. والعدد يزيد عند صرف المعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبده علوان، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لشؤون المناطق، إنه نظراً للإقبال الكبير على مكاتب البريد لسداد المصروفات المدرسية، وما شهدته بعض الوحدات البريدية من تزاحم، تم فتح مكاتب بريد في أنحاء الجمهورية وعددهم 500 مكتب بريد من الساعة العاشرة صباحا وحتى الخامسة مساءاً، مشيراً إلى أنه يومياً يزور ما يقرب من مليون و250 ألف مواطن يزورون مكاتب البريد، وتزيد أعدادهم عند صرف المعاشات.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "الإقبال في البداية كان متوسط، وبعد الساعة الواحدة والنصف زاد الإقبال على المكاتب التي تقدم الخدمات، وهناك تنبيه من رئيس الهيئة بالتعامل مع جميع الخدمات البريدية التي تقدم للمواطن وليست خدمة بعينها".

وتابع: "بعض الأوقات التي يكون فيها ذروة، أن يتم إتاحة الخدمات البريدية للمواطنين، ونقدم ما يزيد عن 20 مليون حساب توفير، بخلاف الخدمات المقدمة للمعاشات وغيرها من المدفوعات الحكومية، ولدينا خدمات مالية على مختلف أنواعها".