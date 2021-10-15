شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية: ارتفاع قتلى اشتباكات الطيونة لـ7 أشخاص وخروج أغلب المصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع عدد القتلى بالاشتباكات التى شهدتها منطقة الطيونة بالعاصمة بيروت أمس الخميس، إلى 7 أشخاص بعد وفاة جريح متأثرا بإصاباته البالغة.

وأضافت الوزارة فى آخر إحصائية لها، أن العدد الأكبر من الجرحى خرج من المستشفيات بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة، مؤكدة أنه لا يزال أربعة فى طور تلقى العلاج ويتوزعون على مستشفيات الساحل والزهراء واوتيل ديو ووبهمن، موضحة أن حالة الجميع جيدة.

ووقعت أعمال العنف أمس بمنطقة الطيونة جراء إطلاق نار كثيف على متظاهرين أثناء تجمعهم بمحيط قصر العدل (مجمع المحاكم الرئيسي) للمطالبة باستبعاد قاضى التحقيق فى انفجار ميناء بيروت البحرى طارق البيطار من عمله بالقضية.

وتدخل الجيش اللبنانى لمنع تفاقم أعمال العنف التى خلفت قرابة 40 ضحية ما بين قتيل ومصاب فضلا عن خسائر مادية فادحة.