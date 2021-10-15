ضبط تشكيل عصابى للاتجار بالعملات الافتراضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ضربة أمنية ناجحة تُسفر عن ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالعملات الافتراضية والترويج لنشاطهم الإجرامى عبر صفحات التواصل الاجتماعى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام(3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية")بتكوين تشكل عصابى تخصص فى إصدار العملات الإفتراضية المشفرة وخاصةً عملة "البيتكوين" والإتجار فيها وترويجها عبر مواقع التواصل الإجتماعى وشبكة المعلومات الدولية ، مستغلين خبرتهم الفائقة فى الدلوف على تلك المواقع وإنشاء صفحات إلكترونية للترويج لنشاطهم الإجرامى، حيث يتم تداول تلك العملات من خلال محافظ إلكترونية خاصة بالمتعاملين عليها أو بعض الوسطاء فى هذا المجال، وإتخاذهم لأحد الجراجات بعقار كائن بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامى، وتجهيزه بالعديد من أجهزة الحاسب الآلى والأدوات المستخدمة فى تخليق العملات الإفتراضية بما يعُرف بالتعدين بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهمحال تواجدهم بالجراج المشار إليه ، وممارستهم لنشاطهم الإجرامى ، وضبط (عدد من الأجهزة والأدوات المستخدمة فى ممارسة ذلك النشاط)، وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين أنهم محملين ببرامج خاصة بعمليات التعدين ومحافظ إلكترونية وكذا برامج ومحادثات تُفيد ممارستهم لنشاطهم غير المشروع.

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط إعترفوا بما أكدته التحريات وجاء بفحص الأجهزة المضبوطةوأقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال.