ضبط 6 أشخاص بحوزتهم 45 طربة حشيش و44 تمثال يُشتبه في أثريته بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي:

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني– الأمن العام) وبالاشتراك مع مديريتي أمن (المنيا-الإسكندرية) نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دوائر مركزي وقسم شرطة (بنى مزار - مغاغة بالمنيا – ثان المنتزه بالإسكندرية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبط 4 أشخاص بمحافظة المنيا بحوزتهم (45 طربة لمخدر الحشيش- 44 قطعة من التماثيل الفرعونية يشتبه في أثريتها).

كما ضبطت أجهزة الأمن (شخصين، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة بمحافظة الإسكندرية) حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وبحوزتهما (14,500 قرص مخدر مؤثر- مبلغ مالي- عدة هواتف محمولة).