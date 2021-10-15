سيارة تطيح بشخصين بطريق الواحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب شخصان صدمتهما سيارة بطريق الواحات، اليوم الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أمام مدخل الكهرباء.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وبالفحص والمعاينة تبين اصطدام سيارة بشخصين ثم انقلابها بنهر الطريق.

أسفر الحادث عن إصابة شخصين جرى نقلهما إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي في حالة صحية حرجة، ورفع حطام الحادث.

ويعمل رجال المرو على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة.