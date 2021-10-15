الحماية المدنية تنقذ سكان شقة من حريق بالوراق



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا اندلع في شقة سكنية بمنطقة الوراق شمال المحافظة، اليوم الجمعة، دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من داخل شقة سكنية.

ودفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات الإطفاء وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقي المجاورات.

تبين نشوب حريق في شقة سكنية بالطابق الرابع، بعقار مكون من 5 طوابق، وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة بالواقعة.