بداية من غد السبت.. وزيرة التضامن توجّه بصرف "تكافل وكرامة" عن شهر أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

وجهّت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بصرف مساعدات برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" عن شهر أكتوبر للمستفيدين من البرنامج، على أن يبدأ الصرف من مكاتب البريد المصري غدًا السبت الموافق 16 أكتوبر 2021، أما المستفيدون الذي استخرجوا بطاقات "ميزة" البنكية يمكنهم الصرف بدء من اليوم الجمعة، نظراً لإمكانية صرفهم من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة لوزارة المالية أو التابعة لشركة بنوك مصر والمميزة برقم 123، طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.

ويبلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" ما يزيد على 3.8 مليون أسرة، بقيمة إجمالية تزيد على المليار ونصف المليار جنيه شهريًا، حيث تبلغ قيمة الدعم المستحق شهريًا لمستفيدي "كرامة" ما يزيد عن 597 مليون جنيه بواقع 450 جنيهًا للمسنين ومثلها للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما يحصل مستفيد كرامة من الأيتام على 350 جنيهًا.

أما مستفيدو برنامج "تكافل" فتكلفة الصرف لهم تزيد على 974 مليون جنيه شهريًا، حيث يبلغ متوسط الصرف للأسرة المستفيدة حوالي 500 جنيه شهريًا.