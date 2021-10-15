محافظ القاهرة يشهد حفل افتتاح مشروع سفينة النيل للشباب العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الحفل الذى أقامه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لافتتاح مشروع "سفينة النيل للشباب العربي".

الحدث تقيمه وزارة الشباب بالتعاون مع جامعة الدول العربية خلال الفترة من ١٥ أكتوبر حتى ٢٦ أكتوبر بمشاركة ١٢٠ شاب وفتاة من الشباب العربي وذلك تشجيعًا للسياحة الداخلية وإتاحة الفرصة للشباب العربى لزيارة المعالم السياحية والأثرية بجمهورية مصر العربية ولتقوية الروابط بين الشباب العربي.

ويشارك في الرحلة شباب ١٥ دولة عربية من بينها السعودية والإمارات وتونس وفلسطين والسودان وقطر والصومال.

ومن المقرر أن ترسو الرحلة بكل محافظات الجنوب حتى أسوان مرورًا ببني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر.