شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسمح بكامل الطاقة الاستيعابية بالمسجد الحرام وإقامة المناسبات بالقاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المملكة العربية السعودية أنه سيتم تخفيف الإجراءات الاحترازية بالنسبة للحاصلين على جرعتى لقاح (كوفيد-19)، حيث سيتم السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد، والاستمرار في استخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد العمرة والصلاة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد.وفق واس.

وأيضا السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد النبوي مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد، واستخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد الصلاة وزيارة الروضة الشريفة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد.

وإلغاء التباعد والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في التجمعات والأماكن العامة ووسائل المواصلات والمطاعم وصالات السينما ونحوها.

و السماح بإقامة وحضور المناسبات في قاعات الأفراح وغيرها بدون تقييد للعدد، مع أهمية التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية نظراً لخطورة السلوكيات المرتبطة به.

كما شددت التعليمات على أنه يشترط التحصين بجرعتين لدخول كافة المواقع والأنشطة المشار إليها أعلاه، على أن يستثنى من ذلك غير المشمولين والمستثنيين بحسب ما يظهر في تطبيق توكلنا، مع الالتزام من الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية المطبقة بما فيها لبس الكمامة.