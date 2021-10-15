شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتفقد تطوير الطرق الجديدة ويناقش العاملين بكوبرى سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، أعمال تطوير الطرق والمحاور الجديدة بالقاهرة الكبرى التى تربط منطقة شرق القاهرة من محور الشهيد، ومحور جيهان السادات، ومحور الميثاق، ومحور شنزو آبى المؤدى إلى مدينة القاهرة الجديدة ومنها إلى العاصمة الإدارية والمدن الجديدة.

وتوقف الرئيس لمناقشة العاملين بكوبرى سمير غانم، الذى يربط بين محور شنزو آبى والقاهرة الجديدة مرورا بمحور نجيب محفوظ، وذلك للاطلاع على الموقف التنفيذى وسير الأعمال.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسى قام كذلك بالمرور على عدد من المحاور الجارى تطويرها حالياً فى منطقة القاهرة الجديدة وهى محور مصطفى كامل، محور يوسف السباعي، محور طه حسين، ومحور السادات والذى يحتوى على 3 أعمال صناعية وكبارى سيارات وذلك لتحرير وتسهيل الحركه المرورية داخل تلك المناطق وكذلك وصولاً لسلسلة المدن الجديدة فى امتداد اتجاه شرق القاهرة وإلى العاصمة الإدارية الجديدة.

واطلع الرئيس على أعمال إنشاء خطوط الانحدار الرئيسية لتطوير منظومة الصرف الصحى بمدينة القاهرة الجديدة، والتى تتم بالتزامن مع إنشاء الطرق والمحاور الجديدة، وذلك لنقل مياه الصرف الصحى بطريقة الانحدار بالخطوط الرئيسية إلى محطة المعالجة بالجبل الأصفر بمسارها بطريق السويس.