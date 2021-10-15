شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لقطات جديدة لأنهار الحمم البركانية تجرى وسط المنازل فى جزيرة لابالما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد أحد أطقم معهد جزر الكنارى للبراكين، مشاهد تصوير "تسونامي" من الحمم البركانية الحقيقية المتجددة في جزيرة لا بالما الإسبانية، وأظهرت اللقطات سرعة التدفق المذهلة للحمم البركانية وسط مخاوف من تجاوز قناة الحمم البركانية وتضرر مناطق جديدة من البركان المستمر فى حالة ثورانه منذ منتصف سبتمبر الماضي.

وفى المقابل، توزع وزارة الصحة في جزيرة لا بالما، معدات الحماية على السكان المتضررين من ثوران البركان، وكذلك لأولئك الذين قد يكونون قريبين ويقترب منهم التدفق الجديد من البركان، وحتى الآن، ورد أنه تم إصدار 22166 نظارات واقية و280.080 قناع FFP2 بين البلديات، التي تأثرت بشكل مباشر بالثوران وبقية قاعات المدينة.

وبالأمس، أصدرت السلطات فى جزيرة لا بالما الإسبانية أوامر لحوالي 800 من السكان بإخلاء منازلهم، أمام تواصل تدفق الحمم البركانية في جزيرة لا بالما، ونشرت شبكة "يورو نيوز" لقطات من إجلاء المنازل، حيث جرى وضع الممتلكات والأغراض المنزلية والمكتبية والمدرسية أعلى شاحنات لنقل السكان إلى مناطق آمنة بعيدة عن البركان.



حمم البركان تتدفق داخل الجزيرة



الحمم البركانية تسير بسرعة فى الجزيرة

وأعطت السلطات فى جزيرة لا بالما الإسبانية، السكان المطلوب إجلائهم عن المناطق التي تتدفق لها الحمم البركانية فى جزيرة لا بالما ساعات قليلة فقط لمغادرة منطقة لا لاجونا في الجزيرة لحين سكون البركان.



لقطات جديدة لتدفق البركان

ومع بداية الأسبوع الماضي، بدأ تدفق نهر جديد من الحمم البركانية من بركان لا بالما، مما يهدد بمزيد من الدمار في الجزيرة الإسبانية، حيث تضرر أو دمر أكثر من 1000 مبنى بسبب الحمم التي لا يمكن إيقافه، وفقا لـ"سكاى نيوز".