شكرا لقرائتكم خبر عن غلق منزل شارع البحر الأعظم من الدائرى لمدة شهر بدءا من اليوم لأعمال إنشائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجري إدارة المرور غلقا لمنزل شارع البحر الأعظم فى القادم من اتجاه المريوطية اتجاه أعلى كورنيش النيل لمدة شهرا كاملا لتوسعة الطريق الدائرى، وسط انتشار الخدمات.

وأكد مصدر أمني، أنه يتم تنفيذ أعمال إنشائية خاصة بتوسعة الطريق الدائرى، وتزامناً مع تنفيذ أعمال إنشائية خاصة بتطوير وتوسعة الطريق الدائرى فى المسافة من مطلع البحرالأعظم حتى منزل المعادى بطول حوالى 1,400 كيلو كتر.. وإستكمالاً للأعمال بتلك المرحلة من التطوير، يستلزم غلق منزل شارع البحر الأعظم فى القادم من إتجاه المريوطية إتجاه أعلى كورنيش النيل، وذلك لتنفيذ أعمال ربط منزل شارع البحرالأعظم القديم بأعمال توسعة الطريق الدائرى بنفس المنطقة.

وأضاف المصدر ،أنه يتم استخدام قائدى المركبات القادمين من المريوطية فى إتجاه أعلى النيل بالطريق الدائرى والراغبين بالتوجه لشارع البحرالأعظم إستخدام منزل ربيع الجيزى "منزل الصعيد الشرقى" والسير لمسافة 500 متر تقريباً والدوران والعودة من المأوى الأول الأوسط فى إتجاه ميدان المنيب من أسفل كوبرى والى فيميناً إتجاه شارع البحر الأعظم وكوبرى عباس، على أن يتم الغلق لمدة شهر من يوم الجمعة الموافق 15/10/2021 على أن تكون الأعمال على مدار اليوم كامل.

وأوضح المصدر، أن الإدارة العامة للمرور نسقت مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.