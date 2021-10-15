شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تخفف الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة وباء كورونا بدءا من الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحكومة السعودية تخفيف الإجراءات الاحترازية المفروضة للحد من تفشى وباء كورونا فى المملكة بداية من الأحد المقبل، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية، أن تخفيف القيود الوبائية يأتي نظرا للتقدم في تحصين المجتمع والنزول في عدد الإصابات الجديدة ويقضي بإلغاء الإلزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة، فيما عدا الأماكن المستثناة، مع الاستمرار في الإلزام بارتدائها في الأماكن المغلقة.