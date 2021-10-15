شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية مهنئا الرئيس السيسي بذكر المولد النبوى: نستلهم القدوة فى البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف، جاء بها: "يطيب لى وهيئة الشرطة ونحن نستقبل ذكرى المولد النبوى الشـــريف أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهانى سائلين الله تعالى أن يُمتعكم بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد .. إننا إذ نستلهم من صاحب الذكرى العطرة القدوة والأسوة الحسنة فى بناء الدولة على أُسس العمل والإجتهاد ونستقى من رسالته عليه أفضل الصلاة والسلام .. المبادىء الإنسانية الرفيعة فى الود والتراحم .. لنتوجه إلى المولى جلت قدرته أن يُبارك جهودكم المخلصة ويُسدد خطاكم الوفية وأن يُعيد هذه المناسبة الكريمة وقد تحقق لوطننا وشعبنا كل ما يتطلع إليه من تقدم ورفعة وإزدهار .. وفقكم الله سيادة الرئيس لما فيه خير مصر وشعبها .. ورعاكم وسدد على طريق الحق خطاكم .. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير".

ووجه وزير الداخلية ببرقية تهنئة للمستشار حنفى جبالى"رئيس مجلس النواب"..جاء بها:-يُسعدنى أن أبعث لسيادتكم بصادق التهانى بمناســــبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف راجياً من المولى عز وجل كل التوفيق والسداد فى مسيرة سيادتكم البناءة .. إننا إذ نحتفل بهذه الذكرى العطرة التى نستلهم منها الإرادة الصادقة للوفاء برسالتنا السامية لتحقيق الأمن والإستقرار إستكمالاً للجهود المضنية فى مجال التنمية والبناء ، لنؤكد على مواصلة رسالة الأمن فى دحر فلول الشر مهما بلغت التحديات وعظمت التضحيات .. حفظ الله مصـر الكنـانة ورعى رجالها وأبطالها وكلل بالنجاح خُطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير .. وكل عام وسيادتكم بخير .

وأرسل وزير الداخلية ببرقية تهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق "رئيس مجلس الشيوخ"..جاء بها:- يُسعدنى أن أبعث لسيادتكم بصادق التهانى بمناســــبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف راجياً من المولى عز وجل لشخصكم العزيز التوفيق والسداد ولمسيرة سيادتكم المعطاءة المزيد من التقدم والإرتقاء .. إننا إذ نحتفل بهذه الذكرى التى نستلهم منها قيم العطاء والتضحية والفداء التى علمنا إياها صاحب الذكرى العطرة صلى الله عليه وسلم حين سعى لتأسيس دولة الإسلام على ركائز الحق والعدل والمساواة ، لنؤكد على مواصلة رسالة الأمن فى دحر فلول الشر ، والمساهمة بفاعلية فى مسيرة الوطن المفدى نحو تحقيق التنمية والتقدم والرخاء .. وكل عام وسيادتكم بخير.

وبعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى "رئيس مجلس الوزراء"..جاء بها:- يطيب لى وهيئة الشرطة فى مناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف أن نتقدم لسيادتكم بأطيب الأمانى وأصدق التهانى .. إن إحتفالنا بميلاد سيد خلق الله المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام يأتى تجسيداً للمشاعر الراسخة فى وجدان أمتنا الإسلامية لنأخذ من صاحب الذكرى العطرة الأسوة والقدوة الحسنة فى إرساء القيم السامية للدعوة الإسلامية .. وكل عام وسيادتكم بخير .

وتقدم وزير الداخلية ببرقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب "شيخ الأزهر"..جاء بها:- يسُرنى وهيئة الشرطة بمناسبة حلول الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف أن أُعرب لفضيلتكم عن أخلص التهانى وأسمى الأمانى داعياً المولى القدير أن يبُـارك جهــــودكم ويُســـــدد خطاكم للـــوفاء بمسئولياتكــم لنشـــــر صحيـــح الدين الحنيف داعياً المولى عز وجل أن يُعيـــد هذه المناســـبة الكريمـــة على فضيلتكـم وعلمــاء الأزهــر الشــريف بموفـور الصحــة ودوام التوفيق وعلى أمتنا الإسلامية بمزيد من اليُمن والخير والبركات .. وكل عام وفضيلتكم بخير ،والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة لللفريق أول محمد زكى"القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى"..جاء بها:- يطيب لى وهيـئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف أن نُـعرب لســــيادتكم والمجلس الأعلى للقــوات المســـلحة والقــادة والضباط وضبـــاط الصـف وجنـود القـوات المسـلحة البـاسلة عن أصــدق التهانـى وأسمـى الأمانـى .. إننا إذ نستقبل هذه الذكرى الغالية فى ظل تحديات يواجهها جناحا الأمن ليُسجل التاريخ المعاصر صفحات عز وخلود للأمة المصرية ، ستظل شاهدة على نُبل البطولة وشرف الصمود ، وستبقى على مر الزمان تحكى لقادم الأجيال كيف جسد تلاحم أبطال القوات المسلحة الباسلة ورجال الشرطة ملحمة وطنية من العطاء والإنتماء والفداء لتراب هذا الوطن العزيز .. حفظ الله جيش مصر الباسل ورعاه .. وكلل بالنجاح خُطاه لتحقيق المزيد من النصر والإستقرار للشعب المصرى العظيم .. وكل عام وسيادتكم بخير .

وأرسل وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق محمد فريد "رئيس أركان حرب القوات المسلحة"..جاء بها:- يسُرنى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف أن نبعث لسـيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف وجنود قـواتنا المسلحة بأخلص التهانى وأسمى الأمـانى متمنيـن لكم مزيـداً من الرفعـة والتقدم داعين الله تعالى

أن يحفظ قواتنـا المســلحـة الباســلة درعــاً قويــاً وأن يُهيــىء لهـا من فضله مزيـداً من التقـدم والنجاح لتحقيق الإســتقرار لمصـرنــا الغاليــة ولشعبهـا العظيـم .. وكل عام وسيادتكم بخير .

وأرسل وزير الداخلية ببرقية تهنئة للدكتور محمد مختار جمعة "وزير الأوقاف"..جاء بها:- يسُرنى وهيئة الشـرطة بمناسبة حلول الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف أن أُعرب لفضيلتكم عن أخلص التهانى وأسمى الأمانى داعياً المولى القدير أن يُعيد هذه المناسبة الكريمة عليكم بموفور الصحة ودوام التوفيق وأن يجعله عام خير وسلام على مصرنا وأمتنا العربية الإسلامية .. وكل عــام وفضيلتكم بخــــير .

ووجه وزير الداخلية ببرقية تهنئة لفضيلة الدكتور شوقى علام "مفتى جمهورية مصر العربية"..جاء بها:- يسُــرنى وهيئة الشــرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف أن أُعرب لفضيلتكم عن أخلص التهانى وأسمى الأمانى داعياً المولى القدير أن يُعيد هذه المناسـبة الكريمة عليكم بموفـور الصحة ودوام التوفيق وأن يجعله عام خير وسلام على مصرنا وأمتنا العربية والإسلامية.