للأسبوع الثالث.. ضبط حيوانات برية معروضة للبيع في سوق الجمعة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شن اللواء طارق اليمني، رئيس حي الخليفة، اليوم الجمعة، برفقه مأمور قسم شرطة الخليفة، ورئيس مباحث القسم وإدارة الطب البيطري، حملة مكبرة على سوق الجمعه لضبط الحيوانات البرية الغير مصرح بتداولها.

وقد تم ضبط عدد (1نسناس - 18سلحفاة - 55 فأرا)، وتم عمل محضر بالقسم وجاري عرض المتهمين على النيابة لاتخاذ شؤنها وتسليم المضبوطات لحديقه الحيوان بالجيزة.

يأتي ذلك وفق توجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وجيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لشن حملة مكبرة على سوق الجمعة بالسيدة عائشة بحي الخليفة ومشاركة ممثلين من وزارة التنمية المحلية وشرطة المرافق والطب البيطري وحي الخليفة والمنطقة الجنوبية بالمحافظة لضبط الحيوانات البرية والطيور والزواحف التي يتم بيعها بالسوق خاصة بعد نشر بعض الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية منذ أيام تحقيقاً صحفياً مافيات بيع الحيوانات البرية بسوق الجمعة.

وأشار اللواء طارق رئيس حي الخليفة إلى أنه تم بالفعل اليوم الجمعة شن حملة مكبرة من كافة الجهات المعنية بالقاهرة على سوق الجمعة وتم ضبط عدد من الباعة الجائلين لقيامهم ببيع الحيوانات البرية بالمخالفة للقوانين المصرية ، مشيراً إلى أنه تم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح أنه بتوقيع الكشف الطبي من مسئولي الطب البيطري واللجنة المشكلة تبين أن الحيوانات البرية والزواحف والطيور الجارحة التي عثر عليها حالتها سيئة وتم وضعها في أقفاص ضيقة من الباعة الجائلين وتم تسليمها إلى حديقة حيوان الجيزة لحين انتهاء التحقيقات.

وأكد رئيس الحي على أنه سيتم المرور الدوري على تلك المنطقة لضبط أي مخالفات خاصة ببيع الحيوانات البرية.