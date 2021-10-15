القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

بعث الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى برقية تهنئة، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة ، بمناسبـة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف لعام 1443 هـ، وجاء فيها :

السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى

رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة

تمر علينا هذه الأيام ذكرى عطرة وهى ذكرى مولد الرسول الكريم صلوات الله عليه وسلامه، أسأل الله أن يعيدها عليكم بموفور الصحة وعلى مصر وشعبها العظيم بكل الخير و اليمن و البركات .

وبهذه المناسبه المباركة فإننى ورجال القوات المسلحة نهنئ سيادتكم مؤكدون أن مصر ستبقى وطناً عزيزاً أمناً لكل المصريين بعطاء و تضحيات أبنائها مقتدين فى ذلك بسيرة الرسول الكريم صلوات الله عليه وسلامه مستعدين للبذل والفداء لتظل قواتنا المسلحة درعأً قوياً وحصناً منيعاً لمصر وشعبها العظيم .

وفقكم الله و رعاكم وكل عام و سيادتكم بخير .

وبعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة .

وبعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقيات تهنئة لكل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ووزير الأوقاف وفضيلة مفتى الجمهورية .

وأصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا رجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بالإضافة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة والعاملين المدنيين بوزارة الإنتاج الحربى بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف .

وأصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا رجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بالإضافة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بهذه المناسبة .