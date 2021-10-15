أول تحرك من محافظة القاهرة بشأن عقار باب الشعرية المنهار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار بباب الشعرية وبيان مدى تأثرها من الانهيار، مؤكداً على ضرورة رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.

كما وجه محافظ القاهرة مديرية التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات العاجلة اللازمة للمتضررين من حادث الانهيار .

وكانت الأجهزة التنفيذية بحى باب الشعرية والحماية المدنية قد نجحوا أمس فى إخلاء العقار من السكان دون المنقولات قبل سقوطه اليوم ولم يسفر الحادث عن إصابات أو وفيات .

وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت صباح اليوم بلاغًا بانهيار بعقار في ١٥ عطفة زرع النوى من شارع الجيش بحي باب الشعرية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بالحى والحماية المدنية والإسعاف لمكان الحادث.

والعقار مكون من أرضي و٤ طوابق من الحوائط الحاملة والأسقف الخشبية.