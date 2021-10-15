ارتفاع الحرارة 6 درجات.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الأيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من السبت 16 أکتوبر 2021 إلى الخميس 21 أکتوبر 2021.

وقالت الهيئة، في بيان لها، الجمعة، إنه من المتوقع أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحريـ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء نهارا، لطيف ليلاً على كافة الأنحاء.

وأكدت الهيئة أن يوم السبت المقبل يشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة بقيم تتراوح بين4 : 6 درجات.

وعن الظواهر الجوية، أكدت الهيئة أن الطقس مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

وتابعت الهيئة: "توجد شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأضافت: "يوجد نشاط رياح على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة".

وأوضحت الهيئة أن يوم الأحد والاثنين يوجد فرص أمطار على مناطق متفرقة من السواحل الغربية والشمالية بنسبة 30%.