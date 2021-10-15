غلق منزل البحر الأعظم اتجاه المريوطية لمدة شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

قررت الإدارة العامة للمرور إغلاق الطريق الدائري منزل شارع البحر الاعظم القادم من اتجاه المريوطية وأعلي كورنيش النيل، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال إنشائية خاصة بتطوير وتوسعة الطريق الدائري في المسافة من مطلع البحر الأعظم حتى منزل المعادي بطول حوالي 1,400 كيلو متر.

واستكمالاً للأعمال بتلك المرحلة من التطوير، يستلزم غلق منزل شارع البحر الأعظم في القادم من اتجاه المريوطية اتجاه أعلى كورنيش النيل، وذلك لتنفيذ أعمال ربط منزل شارع البحر الأعظم القديم بأعمال توسعة الطريق الدائري بنفس المنطقة على أن يستخدم قائدي المركبات القادمين من المريوطية في اتجاه أعلى النيل بالطريق الدائري والراغبين بالتوجه لشارع البحر الأعظم استخدام منزل ربيع الجيزي "منزل الصعيد الشرقي" والسير لمسافة 500 متر تقريباً والدوران والعودة من المأوى الأول الأوسط في اتجاه ميدان المنيب من أسفل كوبرى والى فيميناً اتجاه شارع البحر الأعظم وكوبرى عباس.

على أن يتم الغلق لمدة شهر اعتباراً من الساعة 7 صباحاً يوم الجمعة الموافق 15/10/2021 على أن تكون الأعمال على مدار اليوم كامل.

وتقوم الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.