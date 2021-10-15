وزير الداخلية يهنئ السيسي وقيادات الدولة بذكرى المولد النبوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

بعث محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، جاء بها: "يطيب لي وهيئة الشرطة ونحن نستقبل ذكرى المولد النبوي الشـريف أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهاني سائلين الله تعالى أن يُمتعكم بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد .. إننا إذ نستلهم من صاحب الذكرى العطرة القدوة والأسوة الحسنة في بناء الدولة على أُسس العمل والاجتهاد ونستقي من رسالته عليه أفضل الصلاة والسلام .. المبادىء الإنسانية الرفيعة في الود والتراحم .. لنتوجه إلى المولى جلت قدرته أن يُبارك جهودكم المخلصة ويُسدد خطاكم الوفية وأن يُعيد هذه المناسبة الكريمة وقد تحقق لوطننا وشعبنا كل ما يتطلع إليه من تقدم ورفعة وازدهار .. وفقكم الله سيادة الرئيس لما فيه خير مصر وشعبها .. ورعاكم وسدد على طريق الحق خطاكم .. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.

كما بعث وزير الداخلية ببرقيات تهنئة للمستشار الدكتور حنفي جبالي "رئيس مجلس النواب"، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق "رئيس مجلس الشيوخ"، والدكتور مصطفى مدبولي "رئيس مجلس الوزراء"، وفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور/أحمد الطيب "شيخ الأزهر"، والفريق أول /محمد زكي "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى"، والفريق /محمد فريد "رئيس أركان حرب القوات المسلحة"، والأستاذ الدكتور / محمد مختار جمعة "وزير الأوقاف"، والأستاذ الدكتور / شوقي علام "مفتي جمهورية مصر العربية".

