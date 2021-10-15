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الداخلية: ضبط 9894 شخصًا لعدم ارتدائهم "الكمامة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

واصلت وزارة الداخلية جهودها حرصا على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس () المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 9894 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ9869 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 25 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

وتم تحرير 1146مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 295 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالي مضبوطات 1809 أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارى استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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