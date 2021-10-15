اندلاع حريق شقة في برج سكني بالجيزة دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق في وحدة سكنية بمنطقة فيصل غرب الجيزة، الجمعة دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من شقة ببرج سكني شارع لواء الإسلام.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارتي إطفاء وتبين نشوب الحريق بشقة بالدور ١١ بعقار مكون من ١٢ دور.

حاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران ومنعوا امتدادها إلى الوحدات المجاورة، و أخمدوا الحريق دون خسائر في الأرواح.