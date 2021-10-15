شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تستعرض حصادها الأسبوعى ‏فى إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد ‏الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 9حتى 15 أكتوبر2021، والذي تضمن الموافقة على ‏عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس ‏الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.‏

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على تخفيض الحد الأدنى للقبول بكليات ‏الجامعات الحكومية المصرية بواقع 1%، وذلك للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات ‏الفنية من محافظة شمال سيناء، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام ‏قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك فيما يخص البند 31 ‏من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة، حيث سيخضع تأجير أو استئجار الطائرات المدنية للإعفاء ‏من الضريبة على القيمة المضافة، والتي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل به، بالإضافة إلى الموافقة على ‏اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية المتعلقة بطلب محافظة جنوب سيناء التصرف بنظام البيع وحق الانتفاع ‏في 7 قطع أراض مملوكة للمحافظة، وذلك لاستغلالها في إقامة مشروعات وورش وسكن خاص، وكذلك ‏الموافقة على صرف المستحقات المالية لعدد 10 محافظات، وكذا صرف مستحقات باقي الجهات المشتركة ‏في دورة تقنين أراضي الدولة، عن الفترة من 1 يناير 2020 حتى 15 يوليو 2021، وذلك وفق النسب ‏المقررة قانوناً.‏

كما تضمنت القرارات أيضاً وفقاً لما أبرزه التقرير، اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة ‏الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 6 أكتوبر 2021 بشأن الإسناد بالأمر المباشر، للشركات أو زيادة أوامر ‏الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 53 مشروعاً، وتكون الجهات ‏الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار، كما تم اعتماد القرار والتوصية الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية ‏الوزارية المنعقدة بتاريخ 11/10/2021، بشأن إسناد أعمال تأهيل وصيانة وتطوير وتحديث 23 قطاراً ‏للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى لشركة كاف الأسبانية، بجانب قرار باعتبار يوم الخميس 21 من ‏شهر أكتوبر الجاري إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وشركات ‏القطاع العام، بدلاً من يوم الثلاثاء 19 من شهر أكتوبر الجاري، الموافق 12 من شهر ربيع الأول لعام ‏‏1443 هجرية، وذلك بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.‏

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير عقد ‏اجتماع لمناقشة عدد من السيناريوهات المتعلقة بمواجهة تداعيات ارتفاعات أسعار الوقود والسلع ‏الاستراتيجية في السوق العالمية، وذلك بحضور وزراء البترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، ‏والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، والقائم بأعمال رئيس مركز ‏المعلومات ودعم اتخاذ القرار، فضلاً عن اجتماع لمتابعة الخطوات التنفيذية لدعم الأنشطة الصناعية ‏وتحفيز الصناعة، حيث جدد التأكيد على وجود توجيهات من رئيس الجمهورية بدعم وتحفيز قطاع ‏الصناعة والعمل على مضاعفة الصادرات، وذلك بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون ‏الدولي، والمالية، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، ونائب وزير المالية ‏للسياسات المالية، وعدد من مسئولي البنك المركزي والهيئات والجهات المعنية، في حين عقد سيادته اجتماع ‏حول المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري، حيث استعرض عناصر المبادرة الرئاسية، ‏لافتاً إلى أن هذه المبادرة الوطنية تستهدف تغيير وجه الحياة لأكثر من نصف سكان مصر، وذلك بحضور ‏عدد من شركاء التنمية بما في ذلك ممثلي هيئات الأمم المتحدة، ووكالات التنمية الدولية، بجانب وزيرة ‏التعاون الدولي.‏

كما شملت الاجتماعات أيضاً كما أظهر التقرير، اجتماعاً لاستكمال المناقشات حول ضوابط وآليات تنظيم ‏السوق العقارية في مصر، حيث أكد أن الدولة تستهدف من هذه الضوابط مساندة المطور العقاري الجاد ‏الذي يسهم في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والحفاظ على حقوق الحاجزين، وذلك بحضور وزير ‏الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، وعدد من ‏المستثمرين والمطورين العقاريين، في حين ترأس سيادته الاجتماع الأسبوعي، حيث تم مناقشة عدد من ‏الملفات المهمة مثل كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قمة مصر والدول الأعضاء في تجمع فيشجراد، ‏ومستجدات الوضع الحالي لفيروس كورونا، وكذلك اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة ‏الإدارية الجديدة، حيث أكد على وجود تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تخصيص وحدات ‏موظفي العاصمة الإدارية الجديدة لمستحقيها، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ‏ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس القطاع الهندسي لشركة العاصمة الادارية، ونائب رئيس ‏هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولي الجهات المعنية، بالإضافة إلى اجتماع مع الرئيس التنفيذي ‏لشركة "سكاتك" النرويجية للطاقة المتجددة، وسفيرة النرويج لدى القاهرة، والرئيس التنفيذي لشركة ‏‏"فيرتجلوب"، و"أدنوك" الإماراتية، وممثلي شركتي "أوراسكوم" للإنشاءات، و"ماتيتو" لإدارة ومعالجة المياه؛ ‏وذلك لمتابعة ما سبق طرحه من فرص للتعاون في مجال تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة، ‏ومجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، بجانب اجتماع لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية بشأن الالتزام بالمعايير ‏الأوروبية في السلع والمنتجات المستوردة، والعمل على حوكمة منظومة الاستيراد، وذلك بحضور وزيرة ‏التجارة والصناعة، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ونائب وزير المالية للخزانة العامة، ورئيس الهيئة المصرية ‏العامة للمواصفات والجودة، ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ورئيس مصلحة الجمارك، ورئيس قطاع ‏مكتب وزير الصحة، ورئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي.‏

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت جولة تفقدية لعدد من ‏مشروعات التطوير الجاري تنفيذها فى منطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، بدأها بتفقد مشروع تطوير ‏سور مجرى العيون والمنطقة المحيطة به، وذلك برفقة وزيري السياحة والآثار، والإسكان والمرافق ‏والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة، وعدد من المسئولين، فضلاً عن تفقد سيادته مشروع تطوير بحيرة ‏عين الصيرة تمهيداً لاستقبال الزائرين، حيث أثنى على الأعمال التي تم الانتهاء منها في المشروع وكلف ‏بالعمل على سرعة استقبال رواده، وذلك برفقة وزيري السياحة والآثار، والإسكان والمرافق والمجتمعات ‏العمرانية، ومحافظ القاهرة، وعدد من المسئولين، وكذلك متابعة بدء أعمال مشروع حدائق الفسطاط على ‏أرض الواقع، حيث أكد أن مشروع حدائق الفسطاط يرتكز على تصميم حديقة عامة تكون لها إطلالة على ‏عدد من المواقع والمعالم الأثرية والتاريخية، ومن هنا يجب العمل على سرعة إتمام المشروع تمهيداً لدخوله ‏حيز التشغيل والاستفادة منه بأسرع وقت، إلى جانب متابعة الإجراءات التى اتخذتها وزارة البيئة بالاشتراك ‏مع الجهات المعنية، لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة بالقاهرة الكبرى والدلتا خلال الفترة من 1 إلى 21 ‏سبتمبر 2021، وذلك تقرير تلقاه من وزيرة البيئة، بالإضافة إلى استقبال رئيس وزراء اليمن بمطار القاهرة ‏الدولي، وذلك في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، على رأس وفد يضم عدداً من وزراء الحكومة اليمنية.‏

كما ترأس جلسة مباحثات موسعة مع نظيره اليمني لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، حيث ‏أكد على دعم الحكومة الشرعية ووحدة الدولة اليمنية واستقلالها، ورفض محاولات المساس بأمن الملاحة في ‏الخليج العربي ومضيق باب المندب، وذلك بحضور وزراء البترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية ‏الاقتصادية، والتعاون الدولي، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وضم الوفد اليمني ‏وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والاتصالات وتقنية المعلومات، والنفط والمعادن، والنقل، والصحة العامة ‏والسكان.‏

وتضمنت الأنشطة أيضاً، كما جاء في التقرير، زيارة إلى محافظة الأقصر لتفقد عدد من المشروعات ‏الجاري تنفيذها في المجال السياحي والخدمي والتنموي، مثل أعمال الترميم بمعبد الكرنك وطريق الكباش، ‏حيث أكد على تقديم كل الإمكانات لإقامة احتفالية كبرى للترويج لمحافظة الأقصر على هامش الانتهاء من ‏مشروع إعادة إحياء طريق المواكب الكبرى المعروف بـ "طريق الكباش"، وذلك برفقة وزراء السياحة والآثار، ‏والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ الأقصر، ومدير إدارة المشروعات ‏الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات المعنية، وكذلك تفقد عدد من المشروعات ‏الجاري تنفيذها بقرية الدير بمركز إسنا بمحافظة الأقصر، في إطار المشروع القومي لتنمية الريف ‏المصري، حيث أكد أن الدولة تسعى إلى توفير سكن لائق لمواطنيها في مختلف المناطق، وأن مشروعات ‏‏"حياة كريمة" تخفض الكثافة في فصول القرية من 70 إلى 33 تلميذاً، وذلك برفقة وزيري التنمية المحلية، ‏والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ الأقصر، ونائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ‏ورئيس الجهاز المركزي للتعمير، ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسئولي مؤسسة ‏‏"حياة كريمة، بجانب زيارة منطقة إسنا التاريخية ورصد 250 مليون جنيهاً لإعادة إحياء تلك المنطقة، وذلك ‏عقب تفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية الدير التابعة لمركز إسنا بمحافظة الأقصر.‏

وشملت الأنشطة أيضاً وفقاً للتقرير، تفقد معبد الأقصر، حيث قام بجولة في أنحاء المعبد للتعرف على كافة ‏عناصر التطوير التي يخضع لها، ضمن مشروع إعادة إحياء طريق الكباش، استعداداً لإقامة احتفالية كبرى ‏للترويج لمحافظة الأقصر، بالإضافة إلى متابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تشهدها منطقة المطار ‏والطرق المؤدية إليه، وكذا أعمال تطوير كورنيش الأقصر، وذلك خلال طريق عودته من محافظة الأقصر، ‏في حين شهد سيادته مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارتي العدل والتربية والتعليم والتعليم الفني ‏بشأن الاستفادة من الإمكانات التي يتيحها بنك المعرفة المصري، كما شهد سيادته مراسم توقيع اتفاقية إنتاج ‏الهيدروجين الأخضر بكميات تتراوح بين 50 – 100 ميجاوات، كمادة وسيطة لإنتاج الأمونيا الخضراء، ‏وذلك بين كل من صندوق مصر السيادي، وشركة "سكاتك النرويجية" للطاقة المتجددة، وشركة " ‏فيرتيجلوب" المملوكة لشركتي "أوراسكوم الهولندية "‏OCI N.V، و"أدنوك" الإماراتية، وكذلك شهد مراسم ‏توقيع اتفاقيتين بشأن مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات، بمنطقة خليج ‏السويس، بين كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحالف شركات (أوراسكوم، وإنجى للطاقة، وتويوتا ‏تسوشو).‏

وبشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر ‏التقرير، لقاء مع وزير الشباب والرياضة لمتابعة واستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة خلال هذه الفترة، ‏وما يتم تنفيذه من مشروعات في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بحضور المشاركين في إعداد ‏الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء (2021- 2026(، فضلاً عن لقاء مع وزير الطيران المدني ‏لاستعراض مستجدات إعادة هيكلة قطاع الطيران المدني، والرؤية المستقبلية لوضع الشركة القابضة لـ ‏‏"مصر للطيران"، وذلك بحضور نائب وزير الطيران، ومساعد وزير الطيران للشئون الدولية والتجارية ‏والإعلامي، وكذلك لقاء مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لاستعراض عدد من ‏ملفات عمل الهيئة وجهود دفع الاستثمار، حيث أكد أن دفع الاستثمار يدعم الاقتصاد الوطني بصورة ‏مباشرة ويضاعف فرص العمل والتشغيل كما يحقق أهداف الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة.‏