شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تعلن صرف مساعدات "تكافل وكرامة" من مكاتب البريد غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، بصرف مساعدات برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" شهر أكتوبر للمستفيدين من البرنامج، على أن يبدأ الصرف من مكاتب البريد المصرى غدا السبت الموافق 16 أكتوبر 2021، أما المستفيدون الذى استخرجوا بطاقات "ميزة" البنكية يمكنهم الصرف بدءًا من اليوم الجمعة، نظراً لإمكانية صرفهم من خلال ماكينات الصراف الآلى التابعة لوزارة المالية أو التابعة لشركة بنوك مصر والمميزة برقم 123، وذلك طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.

ويبلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" ما يزيد على 3.8 مليون أسرة، بقيمة إجمالية تزيد على المليار ونصف المليار جنيه شهريًا، حيث تبلغ قيمة الدعم المستحق شهريًا لمستفيدى "كرامة" ما يزيد على 597 مليون جنيه بواقع 450 جنيهًا للمسنين ومثلها للأشخاص ذوى الإعاقة، بينما يحصل مستفيد كرامة من الأيتام على 350 جنيهًا.

أما مستفيدو برنامج "تكافل" فتكلفة الصرف لهم تزيد على 974 مليون جنيه شهريًا، حيث يبلغ متوسط الصرف للأسرة المستفيدة حوالى 500 جنيه شهرياً.

وفى إطار سياسة الشمول المالى التى تنتهجها الوزارة والتى تشجعها الدولة منذ أكثر من عام، نفذت وزارة التضامن الاجتماعى المرحلة الأولى من استبدال بطاقات الدعم النقدى «تكافل وكرامة» ببطاقة ميزة البنكية فى ثمانى محافظات تشمل بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والوادى الجديد، ومرسى مطروح، معلنة بدء استخراج المرحلة الثانية من بطاقات “ميزة” فى نوفمبر .

وسيبدأ عملاء برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الألى المتاحة بكافة فروع بنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة للماكينات التابعة لغيرها من البنوك المنتشرة على مستوى الجمهورية، وجميع مكاتب البريد، كما يمكنهم إجراء جميع المعاملات الحكومية والشراء من المولات التجارية.

وشكلت وزيرة التضامن الاجتماعى غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصرى لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة.

كما أوضحت أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة ستتواصل على مدار الساعة مع كافة مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع المحافظين ومديرى مديريات التضامن الاجتماعى والهلال الأحمر المصري؛ لمتابعة سير عمليات الصرف والتدخل فى حالة حدوث أى تكدس أو تزاحم، مع تقديم كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا.