شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار مصر.. انهيار عقار من 6 طوابق فى باب الشعرية دون خسائر بشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها انهار منذ قليل عقار مكون من 6 طوابق، بحى باب الشعرية غرب القاهرة، أمام مدرسة خليل أغا، دون وقوع وفيات بشرية، ومتواجد الآن قوات الحماية المدنية والشرطة وقيادة المحافظة لمتابعة الموقف.

وابلغ السكان النجدة قبل سقوط العقار بقليل، بعدما سقطت أجزاء من السلم، وعلى الفور تحركت قوات الحماية المدنية ونقلت السكان من شرفات المنزل باستخدام معدات الحماية المدنية.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الحكومة تنفى إزالة السواقى التاريخية بمحافظة الفيوم بدعوى التطوير

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إزالة السواقي التاريخية ‏بمحافظة الفيوم بدعوى التطوير، تواصل المركز مع محافظة الفيوم، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا ‏صحة لإزالة السواقي التاريخية بمحافظة الفيوم، مُشددةً على أن سواقي الفيوم تعد أحد أهم المعالم السياحية ‏التي تمثل قيمة حضارية وتاريخية للمحافظة، ولن يتم إزالتها أو المساس بها، مُشيرةً إلى أنه تم رفعها مؤقتاً ‏من الميدان الكائنة به لحين الانتهاء من التطوير الذي تشهده المنطقة، وذلك حفاظاً عليها، إلى جانب ‏ترميمها بهدف إعادتها لرونقها وطابعها التراثي التي كانت عليه، فضلاً عن إنشاء عدد من الخدمات من ‏مطاعم وبازارات سياحية لخدمة رواد المنطقة، لتصبح بذلك مقصداً سياحياً حضارياً للزوار.‏

وفي سياق متصل، تشهد المحافظة عدداً من المشروعات الاستثمارية والخدمية التي تعيد للفيوم وجهها ‏الحضاري والجمالي، إضافة إلى إسهامها في تعظيم موارد المحافظة، وذلك من خلال خطة منظمة لاستغلال ‏مواردها، من خلال جذب الاستثمارات الحكومية وغيرها، حيث جاري تنفيذ 600 مشروع في أكثر من 69 ‏قرية في إطار مبادرة حياة كريمة بتكلفة نحو 10 مليارات جنيه، كما أن هناك 104 مشاريع لتحسين ‏منظومة الطرق، بالإضافة إلى 70 مشروعاً في مجال الشباب والرياضة، فضلاً عن أن مشروعات الكهرباء ‏تصل إلى 126 مشروعاً.‏

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسى وجموع المسلمين بذكرى المولد النبوى الشريف

تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية، بأطيب التهاني بمناسبة حلول ذكرى مولد نبى الإنسانية ورسول السلام صلوات الله وسلامه عليه.

وأكد الأزهر الشريف أن ميلاد نبينا محمد ﷺ كان حدثًا عظيمًا فارقًا فى تاريخ البشرية جمعاء، أخرجها من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام، وأنقذها من ذُلّ الخضوع للمخلوق إلى عبادة الخالق الحق، فنشر السَّلام والرَّحمة والأمان، وحكمَ بالعدل بين النَّاس، فكان ﷺ الرحمة التي أرسلها الله للعالمين.

ودعا الأزهر الشريف في هذه المناسبة العطرة جموع المسلمين أن يتمسكوا بأخلاق نبيهم، وأن يستنوا بسنته وهديه، وأن ينهلوا من سيرته العطرة، ويتدارسوا بطولاته ومواقفه، وعلاقته بأزواجه وبناته وإخوانه وأصحابه وجيرانه والناس كافة، فهو ﷺ صاحب الخلق العظيم، قدوتنا وأسوتنا في حياتنا كلها.

إن الأزهر الشريف إذ يهنئ جموع المسلمين في أرجاء الأرض بهذه المناسبة العطرة؛ فإنه يدعو الله أن يَمُنَّ على البشرية جمعاء في مشارق الأرض ومغاربها بالخير واليمن والبركات، وعلى عالمنا بالأمن والخير والاستقرار.

القوى العاملة: الخميس المقبل إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوى

أعلنت وزارة القوى العاملة، أن يوم الخميس المقبل الموافق 21 أكتوبر 2021، إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، بمناسبة المولد النبوى الشريف، وذلك بدلًا يوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر.

وأعربت القوى العاملة عن خالص التهانى لعمال مصر والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة، مشيرة إلى أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن اليوم مثلى الأجر.

وأصدرت الوزارة منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية.

رئيس شركة "جلوبل إك" البريطانية: مصر تذخر بإمكانات ضخمة فى مجال الطاقة المتجددة

أكد مايك سكولى، الرئيس التنفيذى لشركة "جلوبل إك" البريطانية، أن مصر تذخر بإمكانات ضخمة فى مجال الطاقة المتجددة مما يجعلها دولة استثنائية وفريدة لما بها من مصادر لتوليد طاقة الرياح وكذلك الطاقة الشمسية.

وقال مايك سكولى في أعقاب الاحتفال بضح شركة " جلوبل إك" استثمارات في محطة بنبان للطاقة الشمسية بالقرب من أسوان - إن الشركة التي تعد من أكبر المستثمرين العالميين في قطاع الطاقة المتجددة بإفريقيا على استعداد لدعم مصر للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

وردًا على سؤال حول الأسباب التي شجعت الشركة على الاستثمار الآن في محطة بنبان، أوضح أن القرار تم اتخاذه منذ ثلاث أو أربع سنوات، موضحًا أن مصر مؤهلة بشكل كبير لتشجيع المزيد من المستثمرين على إقامة مشروعات بما في ذلك في قطاع الطاقة المتجددة.

واعتبر الرئيس التنفيذي للشركة البريطانية، أن مصر تمثل وجهة هائلة للاستثمار في هذا القطاع مقارنة بدول أخرى فمصر تمتلك الصناعة المتطورة والقوى العاملة ذات التعليم العالٍى، وهناك الكثير من رأس المال البشري المتميز، إضافة لوجود مساحات من الأراضي الشاسعة التي يمكن استثمارها لإقامة محطات للطاقة الشمسية والرياح على أراضيها مقارنة بدول العالم الآخرى، حيث أن بعض الأماكن الأخرى مثل الكثير من البلدان الأفريقية ليس لديها تلك المميزات.

7قتلى و13 جريحاً فى تفجير داخل مسجد شيعة وسط قندهار جنوبى أفغانستان

ذكرت وسائل إعلام فى خبر عاجل وقوع 7 قتلى و13 جريحاً، جراء تفجير داخل مسجد للشيعة، وسط مدينة قندهار جنوبى أفغانستان.

طالبت حركة "طالبان" التي وصلت إلى السلطة في أفغانستان بإعادة تسمية السوق الرئيسي في المدينة، التي سميت على اسم الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش، في كابول "بازار بوش".

وبحسب موقع سبوتنيك، أفاد أحد أصحاب الأكشاك أنه ظهرت عند المدخل لافتة جديدة باسم "المجاهدين".

وظهر السوق بعد غزو القوات الأمريكية لأفغانستان عام 2001 واستمد اسمه من اسم الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش الذي بدأ في عهده الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان منذ 20 عامًا.