شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى إزالة السواقى التاريخية بمحافظة الفيوم بدعوى التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إزالة السواقي التاريخية ‏بمحافظة الفيوم بدعوى التطوير، تواصل المركز مع محافظة الفيوم، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا ‏صحة لإزالة السواقي التاريخية بمحافظة الفيوم، مُشددةً على أن سواقي الفيوم تعد أحد أهم المعالم السياحية ‏التي تمثل قيمة حضارية وتاريخية للمحافظة، ولن يتم إزالتها أو المساس بها، مُشيرةً إلى أنه تم رفعها مؤقتاً ‏من الميدان الكائنة به لحين الانتهاء من التطوير الذي تشهده المنطقة، وذلك حفاظاً عليها، إلى جانب ‏ترميمها بهدف إعادتها لرونقها وطابعها التراثي التي كانت عليه، فضلاً عن إنشاء عدد من الخدمات من ‏مطاعم وبازارات سياحية لخدمة رواد المنطقة، لتصبح بذلك مقصداً سياحياً حضارياً للزوار.‏

وفي سياق متصل، تشهد المحافظة عدداً من المشروعات الاستثمارية والخدمية التي تعيد للفيوم وجهها ‏الحضاري والجمالي، إضافة إلى إسهامها في تعظيم موارد المحافظة، وذلك من خلال خطة منظمة لاستغلال ‏مواردها، من خلال جذب الاستثمارات الحكومية وغيرها، حيث جاري تنفيذ 600 مشروع في أكثر من 69 ‏قرية في إطار مبادرة حياة كريمة بتكلفة نحو 10 مليارات جنيه، كما أن هناك 104 مشاريع لتحسين ‏منظومة الطرق، بالإضافة إلى 70 مشروعاً في مجال الشباب والرياضة، فضلاً عن أن مشروعات الكهرباء ‏تصل إلى 126 مشروعاً.‏

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