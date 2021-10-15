أسامة الأزهري: فيلم "المدينة خير لهم" عصارة جهد لخدمة الجناب النبوي الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

شارك الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، في احتفالية مكتبة الإسكندرية بالمولد النبوي الشريف، وعرض فيلم "المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون".

وتقدم الدكتور أسامة الأزهري خلال كلمته في الحفل بخالص الشكر والعرفان لمكتبة الإسكندرية العريقة لحفل إطلاق الفيلم الوثائقي" المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون" موضحا أنه عصارة جهد وهمم لخدمة الجناب النبوي الشريف وخلاصة عمل سنوات في التجهيز والتضافر لخدمة هذا العمل الوثائقي العظيم .

وقدم الأزهري رسالة شكر لمجدي إمام مخرج الفيلم على جهوده في هذا العمل، مشيرا إلى أنه تجمعه به صداقة منذ قرابة ربع قرن من الزمن، مضيفا": التقينا في مصر وفي المدينة المنورة، وجمع الله بيننا على بساط من المحبة ونذر عمره لخدمة الجناب النبوي العظيم، موجهاً رسالة له: خالص التهاني لهذا العمل وننتظر الكثير منك عن الجناب النبوي الشريف فلا تتركوا ركنا ولا عمودا عن الجناب النبوي الشريف إلا ونحن معك وفي معيتك للقيام بها على أكمل وجه.

وقال الأزهري: كان لي منتهي الشرف أن يسجل صوتي في ديوان الخلود خادما لسيد الخلق، وأرجو أن يقترن هذا الصوت بكلمات صادقة أنتجها الحب والتدين لسيد الخلق ومن منن الله أن شرفنا بخدمة دينه ومواريث نبوته وأنواره وشمائله.

وفي نهاية الحفل قدم التهاني لكل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ولكل إنسان على ظهر الأرض ولكل الوجود بخالص التهاني بالمولد النبوي الشريف.

جدير بالذكر أن الفيلم هو أحد ثلاثيات عن المدينة المنورة، أولها السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، من تعليق الشيخ الدكتور علي جمعة، وراجع المادة العلمية لها الدكتور أسامة الأزهري.

أما ثاني تلك السلسلة فهو مسجد سيد المرسلين وهو فيلم استرشادية لتوضيح قيمة وعظمة الروضة الشريفة والمدينة المنورة، وثالثها الفيلم المعروض بالاحتفالية والذي راجعه الشيخ الدكتور علي جمعة و الدكتور مصطفى البدوي، من إنتاج مهندس فريد عبد الستار الميمني ومجدي إمام.