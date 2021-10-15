وفاة الكاتب فوزي فهمي رئيس أكاديمية الفنون الأسبق عن عمر يناهز 83 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريحات خاصة لمصراوي، وفاة الدكتور فوزي فهمي رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، عضو المجلس الأعلى للثقافة منذ 2014، صباح اليوم، وذلك عن عمر يناهز 83 عاما.

ولد فوزي فهمي، في يوم 21 اغسطس 1938، في القاهرة تلقي تعليمة الابتدائي بمدرسة المعهد العلمي الابتدائي وتعليمة التانوي بمدرسة علي باشا مبارك.

حصل على درجة دكتوراه في علوم المسرح عام 1975، وبكالوريوس من "المعهد العالي للفنون المسرحية" قسم الدراما.

وقد تنقل في عدد مناصب فانتدب سنة 1978 عميدا للمعهد للنقد الفني ثم وكيلا لوزرارة التقافة ورئيسا للمركز لتفافة الطفل، ورئيساً للجنة الثقافة والإعلام في "مجلس الشورى المصري" لعام 2018.

شغل عدة مناصب في "أكاديمية الفنون في مصر"، منها أستاذ، ونائب الرئيس، ورئيس، وتولى منصب عميد "معهد النقد الفني"، وعميد "معهد العالي للفنون المسرحية".

من مؤلفاته المسرحية: "عودة الغائب" عام 1978، و"الفارس والأسيرة" عام 1979، ولعبة السلطان" عام 1986، كما ترجم 100 كتاب للطفل.