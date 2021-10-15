أحد أهم المعالم السياحية.. الحكومة ترد على شائعة إزالة السواقي التاريخية بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما نشر في بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن إزالة السواقي التاريخية بمحافظة الفيوم بدعوى التطوير، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له، الجمعة، أنه بالتواصل مع محافظة الفيوم، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإزالة السواقي التاريخية بمحافظة الفيوم، مُشددةً على أنها تعد أحد أهم المعالم السياحية التي تمثل قيمة حضارية وتاريخية للمحافظة، ولن يتم إزالتها أو المساس بها، مُشيرةً إلى أنه تم رفعها مؤقتاً من الميدان الكائنة به لحين الانتهاء من التطوير الذي تشهده المنطقة، وذلك حفاظاً عليها، إلى جانب ترميمها بهدف إعادتها لرونقها وطابعها التراثي التي كانت عليه، فضلاً عن إنشاء عدد من الخدمات من مطاعم وبازارات سياحية لخدمة رواد المنطقة، لتصبح بذلك مقصداً سياحياً حضارياً للزوار.

وفي سياق متصل، تشهد المحافظة عدداً من المشروعات الاستثمارية والخدمية التي تعيد للفيوم وجهها الحضاري والجمالي، إضافة إلى إسهامها في تعظيم موارد المحافظة، وذلك من خلال خطة منظمة لاستغلال مواردها، من خلال جذب الاستثمارات الحكومية وغيرها، حيث جاري تنفيذ 600 مشروع في أكثر من 69 قرية في إطار مبادرة حياة كريمة بتكلفة نحو 10 مليارات جنيه، كما أن هناك 104 مشاريع لتحسين منظومة الطرق، بالإضافة إلى 70 مشروعاً في مجال الشباب والرياضة، فضلاً عن أن مشروعات الكهرباء تصل إلى 126 مشروعاً.